X5 запустила регулярные автопилотируемые грузоперевозки на трассе М11

X5 сообщила, что стала "первой продуктовой розничной компанией, осуществившей запуск регулярных коммерческих перевозок для реальных поставок в торговые сети"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", запустила регулярные беспилотные грузовые перевозки на трассе М11 "Нева" Санкт-Петербург - Москва, говорится в сообщении компании.

"X5 Group <…> объявляет о запуске регулярных беспилотных грузоперевозок на трассе М11 "Нева" Санкт-Петербург - Москва. X5 стала первой продуктовой розничной компанией, осуществившей запуск регулярных коммерческих перевозок для реальных поставок в торговые сети", - сообщает ретейлер.

Автопилотируемые грузоперевозки осуществляются на базе тягача KAMAZ-54901. Полуприцеп, перевозящий продукты питания, представляет собой рефрижератор объемом 20 тонн, поддерживающий необходимый температурный режим для перевозки товаров широкого ряда категорий. Предполагается, что на первом этапе по одному автомобилю будет отправляться по направлению из Москвы и из Санкт-Петербурга в сутки.

Маршрут будет соединять распределительные центры X5 в Московской и Ленинградской областях. "На отрезке протяженностью около 600 км тягач с полуприцепом будут двигаться без помощи водителя, после чего на специальном хабе будет производиться перецепка на обычный тягач для продолжения маршрута", - указывается в релизе.

Компания напоминает, что ранее принимала участие в разработке беспилотных логистических коридоров, нормативных требований для проведения пилотного запуска, а также тестировании грузовиков с ключевым партнером проекта ПАО "Камаз".

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 31 марта 2023 года находились 21,76 тыс. магазинов, в том числе 19,549 тыс. магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 591 "жесткий" дискаунтер "Чижик".