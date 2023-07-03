Кабмин не поддержал повышение максимального дохода в налоговом режиме для самозанятых

Специальный режим, который подразумевает уплату налога на профессиональный доход, ввели в 2019 году на 10 лет в качестве эксперимента

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР о повышении в два раза, до 4,8 млн рублей в год, максимального размера дохода для применения специального налогового режима самозанятыми. Соответствующий документ был размещен в думской электронной базе в понедельник.

Специальный режим, который подразумевает уплату налога на профессиональный доход, ввели в 2019 году на 10 лет в качестве эксперимента. Самозанятые получили возможность платить 4% налогов с доходов от физических лиц и 6% - с доходов от юридических лиц и ИП. Ставки применяются только в случае, если доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

"В связи с тем, что НПД введен в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года, предложения об изменении параметров НПД целесообразно рассматривать на основании анализа результатов эксперимента. В связи с изложенным правительство РФ законопроект не поддерживает", - говорится в заключении кабмина.

Законопроект внесли в Госдуму в понедельник депутаты от ЛДПР во главе с заместителем председателя фракции Ярославом Ниловым, они предложили увеличить размер максимального допустимого дохода самозанятого с 2,4 млн рублей до 4,8 млн рублей в год. По их мнению, изменения назрели в связи с "ростом заработка самозанятых и последующим их уходом в теневую экономику за счет скрытия своего дохода".

Авторы считают, что принятие законопроекта "позволит снизить количество используемых самозанятыми теневых сделок, увеличить количество в стране самозанятых, и, соответственно, увеличить налоговые поступления в бюджет страны".