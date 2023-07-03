Премьер-министр ОАЭ сообщил о решении создать министерство инвестиций

По словам Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, его целями являются выработка инвестиционного видения страны, стимулирование инвестиционного климата в государстве, а также повышение конкурентоспособности законодательства

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Совет министров (правительство) Объединенных Арабских Эмиратов утвердил в понедельник решение об учреждении министерства инвестиций. Об этом сообщил вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Сегодня я председательствовал на заседании Совета министров в Президентском дворце в Абу-Даби, в ходе которого мы приняли ряд важных решений, первым из которых по указанию моего брата, президента государства [шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна] <…> было утверждение создания министерства инвестиций в структуре федерального правительства и назначение Мухаммеда Хасана ас-Сувайди министром инвестиций", - написал он в Twitter.

Целями нового министерства являются выработка инвестиционного видения ОАЭ, стимулирование инвестиционного климата в государстве, а также повышение конкурентоспособности законодательства, чтобы гарантировать, что страна останется глобальным инвестиционным центром и ключевым актором на мировом рынке инвестиций, пояснил Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.