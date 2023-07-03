В Белгородской области в 2030 году планируют начать производство беспилотников

Объем инвестиций в проект составит порядка 40 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. В Белгородской области в 2030 году планируется создать производство беспилотников. Объем инвестиций в проект составит порядка 40 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и промышленности региона.

"Срок реализации проекта рассчитан до 2030 года. Объем инвестиций составит 39,6 млрд рублей. Планируется создать 285 новых рабочих мест", - уточнили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, реализацией проекта "Создание производства беспилотных летательных аппаратов" занимается компания ООО "Транспорт Будущего", с которой было заключено соглашение на ПМЭФ-2023. "На сегодняшний день освоено 2,6 млрд рублей инвестиций", - отметили в региональном Минэкономразвития.

Как сообщил на оперативном совещании правительства Белгородской области начальник департамента инвестиций и инноваций Максим Гусев, по итогам 2023 года в регион планируется привлечь свыше 212 млрд рублей инвестиций, в прошлом году было привлечено в основной капитал 193,6 млрд рублей инвестиций. "Портфель реализуемых инвестиционных проектов по итогам первого полугодия состоит из 154 проектов со стоимостью инвестиций свыше 100 млн рублей каждый, общая сумма по портфелю - 312 млрд рублей. Реализация проектов создаст свыше 8 тыс. рабочих мест", - сказал Гусев.