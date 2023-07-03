Инвестиции в основной капитал города Хайкоу на Хайнане выросли за январь - май на 9,4%

За этот период добавленная стоимость крупных промышленных предприятий города увеличилась на 12,2% в годовом исчислении

ХАЙКОУ /Китай/, 3 июля. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал города Хайкоу южной китайской провинции Хайнань выросли за январь - май на 9,4% в годовом выражении, а объем производства в автомобильной промышленности увеличился почти в полтора раза. Такие данные таможенной службы города публикует газета "Хайкоу жибао".

Статистика показывает, что за первые пять месяцев добавленная стоимость крупных промышленных предприятий города увеличилась на 12,2% в годовом исчислении. Положительная динамика отмечена практически во всех отраслях. Выработка электроэнергии, в частности, выросла на 20,3% в годовом выражении. Объем фармацевтической промышленности увеличился на 15,2%, производство алкогольной продукции и обработанного чая выросло на 17,7%, а электрооборудования - на 17%.

Общий объем розничных продаж потребительских товаров за первые пять месяцев года вырос на 12,9% и составил 45,7 млрд юаней ($6,3 млрд). При этом розничные продажи товаров беспошлинной торговли офлайн составили 7,7 млрд юаней (рост на 67%). Высокие показатели отмечены по выручке в сфере общественного питания, которая за январь - май составила 2,93 млрд юаней ($406,9 млн), что на 15,8% больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Что касается автопрома, то продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии за этот период выросли на 23,5%. К таким автомобилям в Китае относят не только электромобили, но и машины с гибридными двигателями и на водородных топливных элементах.