С помощью инвесткарты в Подмосковье заключили 162 договора на выдачу участков бизнесу

Наибольшее число договоров с инвесторами заключили в Сергиево-Посадском городском округе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 160 договоров о предоставлении земельных участков под реализации инвестпроектов заключили предприниматели благодаря инвестиционной карте Московской области. Об этом в понедельник сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Карта создавалась как ресурс, позволяющий быстро подобрать подходящий земельный участок для реализации различных бизнес-начинаний, в том числе создания новых производств. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись за консультацией к специалистам Мининвеста. Благодаря инвестпорталу бизнес уже заключил 162 договора о льготном или упрощенном предоставлении земли в аренду с возможностью ее последующего выкупа. Общий объем инвестиций только по этим проектам составляет порядка 122 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 15,5 тыс. новых рабочих мест", - сказала она.

Как пояснили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, участки, подобранные с помощью карты, были получены инвесторами по льготной программе "Земля за 1 рубль", а также предоставлены по упрощенной процедуре - без проведения торгов.

По данным министерства, наибольшее число договоров с инвесторами, подобравшими землю с помощью карты регионального инвестпортала, заключили в Сергиево-Посадском городском округе. В рамках реализации проектов по 20 договорам здесь планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест - суммарный объем инвестиций составит около 47 млрд рублей.

Уточняется, что интерактивная карта на инвестиционном портале Московской области является одним из элементов регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье. Сервис дает возможность подобрать не только участок под создание или расширение производства, но и найти информацию о помещениях и зданиях для бизнеса, участках под гостиницы и офисы, информацию о мобильных торговых объектах и многое другое.