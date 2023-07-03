3 июля, 14:13,
обновлено 3 июля, 14:23

В Казахстане остановили работу Атырауского НПЗ из-за аварийного отключения электроэнергии

Причины случившегося выясняются, сообщила пресс-служба Минэнерго республики

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане остановлена из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"В связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ. В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки. Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, при этом Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом текущего ремонта и ограничением выпуска бензина Аи-95. "Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ", - пояснили в Минэнерго. 

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