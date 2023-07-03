Минэнерго заявило об интересе компаний РФ к энергопроектам в Экваториальной Гвинее

Замглавы ведомства Сергей Мочальников указал на "потенциал для развития энергодиалога" между двумя странами

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские энергетические компании заинтересованы в реализации проектов в сфере ТЭК на территории Экваториальной Гвинеи. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам рабочей встречи, которую провели замглавы Министерства энергетики России Сергей Мочальников и посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

В частности, стороны рассмотрели вопросы взаимодействия двух стран в сфере строительства гидростанций, электростанций, разработки нефтяных месторождений, развития геологоразведки и нефтегазовой инфраструктуры.

"Мы видим потенциал для развития энергодиалога между нашими странами. Российские компании готовы участвовать и в нефтегазовых, и в энергетических проектах", - отметил Мочальников, слова которого приводятся в сообщении.