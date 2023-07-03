3 июля, 14:18,
обновлено 3 июля, 14:20

Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды за I квартал в 264 рубля на акцию

Финальные дивиденды компании по итогам 2022 года составили 465 рублей на акцию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Собрание акционеров "Фосагро" утвердило дивиденды за первый квартал 2023 года в размере 264 рубля на акцию, сообщила компания.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 11 июля.

Финальные дивиденды "Фосагро" по итогам 2022 года составили 465 рублей на акцию, за третий квартал 2022 года - 318 рублей. Финальные дивиденды по итогам 2021 года и за первое полугодие 2022 года составили 780 рублей на обыкновенную акцию.

Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от мужа в мае 2022 года. 

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