Автобус Геническ - Симферополь возобновит рейсы с 4 июля через Чонгарский мост

Стоимость билета составляет 1,2 тыс. рублей

ГЕНИЧЕСК, 3 июля. /ТАСС/. Автобусные рейсы между Геническом и Симферополем возобновят с 4 июля в связи с открытием движения по Чонгарскому мосту. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале Минтранс области.

"С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ - Симферополь через Чонгарский мост. Отправление из Геническа - в 7:00, из Симферополя в обратном направлении - в 15:55. Стоимость проезда от Геническа до Джанкоя - 700 рублей, от Геническа до Симферополя - 1 200 рублей", - говорится в сообщении.

Ранее автобусное сообщение на маршрутах из Симферополя, Джанкоя и Ялты в Геническ было закрыто на период восстановления моста.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между регионом и Крымом в районе Чонгара. Автотранспорт был перенаправлен по альтернативным маршрутам через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".