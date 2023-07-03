Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год

Согласно документу, бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 2,919 трлн рублей, по расходам - 2,797 трлн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2022 год. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно документу, бюджет фонда за прошлый год исполнен по доходам в сумме 2,919 трлн рублей или 105,1% к общему объему доходов, утвержденных законом о бюджете ФОМС, по расходам - 2,797 трлн рублей, или 99,4% к общему объему утвержденных плановых назначений. Профицит фонда составил порядка 122,356 млрд рублей.

За отчетный год сумма средств, переданных ФОМС из федерального бюджета, на компенсацию выпадающих доходов бюджета фонда в связи с установлением пониженных тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий страхователей составила 47,501 млрд рублей, что на 33,9% больше по сравнению с прошлым отчетным периодом. Кроме того, ФОМС из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов было передано 148,210 млрд рублей в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году.

Бюджету фонда, как и в 2021 году, был предоставлен трансферт из федерального бюджета в объеме 140 млрд рублей на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение". Межбюджетный трансферт бюджету Фонда на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов составил 121,325 млрд рублей, что на 3,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (ОМС) на территориях субъектов РФ в 2022 году в бюджеты территориальных фондов от ФОМС направлено субвенций в размере 2,461 трлн рублей (88% от объема всех расходов Фонда), что на 8,1% больше по сравнению с 2021 годом и составляет 100% от утвержденного объема. На оказание высокотехнологической помощи, не включенной в программу ОМС и оказываемой государственными учреждениями, в 2022 году было направлено 109,917 млрд рублей, что на 1,7% больше, чем в 2021 году, а на высокотехнологическую медпомощь, оказываемую гражданам РФ медорганизациями частной системы здравоохранения, было направлено в отчетном году 2,599 млрд рублей. Средств бюджета ФОМС на изготовление и доставку полисов ОМС единого образца в отчетном периоде было израсходовано 836,342 млн рублей.