Турецкий фондовый индекс перешел исторический рубеж в 6 000 пунктов

Наибольший рост показали акции компаний транспортной сферы, наземные и авиаперевозчики

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Основной индекс фондовой биржи Стамбула BIST100 в понедельник превысил историческую планку в 6 000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-торгов.

Индекс начал торги на высоких позициях и продолжил расти в течение дня, поднимаясь на пиках до 6 005 пунктов. К концу торгов понедельника BIST100 прибавляет около 4,2% и держится в районе 6 000 пунктов. Такое оживление связывают в том числе с паузой в торгах на время долгих праздничных дней в Турции по случаю Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов).

Наибольший рост показали акции компаний транспортной сферы, наземные и авиаперевозчики. В праздники многие из них отчитывались о рекордных объемах перевозок, что отразилось на поведении трейдеров. Акции ряда компаний выросли на 7-9%. Также подросли активы компаний энергетической и строительной сферы.