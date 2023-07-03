Девелопер "Самолет" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Также общее собрание акционеров приняло решение не распределять прибыль

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Общее собрание акционеров российского девелопера "Самолет" приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в понедельник в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.

"Прибыль по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать" - цитируется решение собрания.

Совет директоров "Самолет" в начале июня рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год. Генеральный директор группы Антон Елистратов тогда объяснял это "высоким уровенем неопределенности на рынке жилой недвижимости" и консервативной финансовой политикой компании.

"Самолет" является вторым в России девелопером по объему текущего строительства с показателем 3 млн кв. м по состоянию на май 2023 года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства. Стоимость активов группы, по подсчетам независимого оценщика Commonwealth Partnership, составляет 761 млрд рублей на конец 2022 года. Акции "Самолета" с октября 2020 года торгуются на Московской бирже.