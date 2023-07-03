Дерипаска считает, что экономика предложения поможет выстроить диалог бизнеса и власти

По его словам, дружественные инвестиции можно привлечь "при прогнозируемых изменениях и предсказуемой политике"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Развитие в России экономики предложения - единственный способ выстроить диалог между бизнесом и властью. Такое мнение высказал Олег Дерипаска в понедельник на дискуссии в рамках Столыпинского клуба.

"Если не создать условия для предпринимателей - это потерянное десятилетие для них. Кроме того, ставки запредельные. Люди бы вкладывали средства, если бы были гарантии. <...> Экономика предложения, которая разрешает противоречия - единственный выход", - сказал он.

По его словам, дружественные инвестиции можно привлечь "при прогнозируемых изменениях и предсказуемой политике". "Вопрос доверия. Мне кажется, власть повернется к бизнесу", - добавил предприниматель.

Ранее о необходимости построить в России экономику предложения заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, глава государства подчеркнул, что такая экономика "не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует". По его словам, она предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление всей инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей.