ОАЭ намерены утроить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны

Власти ОАЭ рассчитывают, что это произойдет в течение семи лет

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов намерены увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетическом балансе страны в течение семи лет. Об этом сообщил в понедельник вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"На сегодняшнем заседании Совета министров мы утвердили обновленную национальную энергетическую стратегию в связи со стремительными изменениями в этой сфере", - написал он в Twitter. По словам премьера, цель ОАЭ состоит в том, чтобы "утроить долю ВИЭ" в энергетическом балансе страны в течение следующих семи лет. Власти ОАЭ также намерены за это время направить инвестиции в размере от 150 млрд до 200 млрд дирхамов (примерно от $40,8 млрд до $54,5 млрд), чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию из-за быстрого экономического роста.

Правительство ОАЭ также приняло национальную стратегию по использованию водорода. Как отметил глава эмиратского правительства, он "стал одним из важнейших источников экологически чистой энергии". По словам Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, стратегия направлена на укрепление роли ОАЭ как производителя и экспортера водорода в течение восьми лет путем развития цепочек поставок, создания "водородных оазисов" и национального центра исследований и разработок в сфере применения водорода.

Предыдущая энергетическая стратегия ОАЭ была принята в 2017 году. Она направлена на увеличение доли экологически чистой энергии в энергетическом балансе страны с 25% до 50% и на сокращение углеродного следа от выработки электроэнергии на 70% к 2050 году. Одной из целей стратегии также является достижение энергетического баланса, при котором используются различные источники энергии, в том числе атомной.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение зеленых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ за 15 лет вложили более $40 млрд в такие проекты. С 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).