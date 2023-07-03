ОАЭ выдали первую лицензию на использование беспилотных автомобилей

Премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что разрешение получила специализированная компания WeRide

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Совет министров (правительство) Объединенных Арабских Эмиратов утвердил в понедельник первую национальную лицензию для частной компании на использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Об этом сообщил вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"На заседании Совета министров сегодня мы также утвердили первую национальную лицензию [на использование] беспилотных автомобилей на дорогах страны", - написал он в Twitter. Премьер ОАЭ уточнил, что разрешение получила специализированная компания WeRide.

Кроме того, в понедельник правительство ОАЭ утвердило политику в отношении электромобилей. Она включает создание национальной сети зарядных устройств, регулирование рынка таких машин, а также стимулирование смежных отраслей.

Власти ОАЭ активно внедряют передовые технологии, особенно направленные на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, в различные сферы жизни и поощряют к этому частный бизнес. Так, например, в марте 2023 года компания United Parcel Service получила лицензию на тестирование электрического самолета с вертикальным взлетом для перевозки грузов, а в апреле власти Дубая заявили о планах запустить в городе 4 тыс. беспилотных такси. 26 мая портал Arabian Business сообщил, что компании Renault Trucks Middle East и Al Masaood выпустили первый на Ближнем Востоке электрический мусоровоз, который будет использоваться для утилизации отходов в Абу-Даби.