3 июля, 16:04

Кабмин выделил 50 млн рублей Смоленской области на завершение строительства медцентра

Средства выделяют из резервного фонда правительства в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 50 млн рублей Смоленской области на завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2023 году центра медицинской реабилитации. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, средства выделяются из резервного фонда правительства РФ в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" с целью повышения качества медобслуживания населения региона. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСмоленская область
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