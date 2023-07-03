Кабмин выделил 50 млн рублей Смоленской области на завершение строительства медцентра

Средства выделяют из резервного фонда правительства в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 50 млн рублей Смоленской области на завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2023 году центра медицинской реабилитации. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, средства выделяются из резервного фонда правительства РФ в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" с целью повышения качества медобслуживания населения региона.