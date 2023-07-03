На Украине собираются накопить более 14 млрд куб. м газа к началу отопительного сезона

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что уже восстановили 435 объектов теплоснабжения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украина планирует накопить запасы в размере 14,7 млрд куб. м газа и 1,8 млн тонн угля к началу отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Провели совещание по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. К началу отопительного сезона запланировано выйти на показатель 1,8 млн тонн угля и 14,7 млрд куб. м газа. Также ведем работу по расширению способности экспорта-импорта электроэнергии из ЕС", - написал он в Telegram-канале. Премьер добавил, что уже восстановлены 435 объектов теплоснабжения.

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщал, что в 2023 году Украина планирует добыть 13,5 млрд куб. м газа. В то же время объемов топлива собственной добычи не хватает для полного обеспечения потребностей населения и компаний страны.

7 апреля "Укртрансгаз" прошел сертификацию на соответствие правилам Евросоюза, что дало Украине возможность использовать около половины объемов своих мощностей для хранения запасов газа европейских стран. 9 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Украина примет участие в совместных закупках газа странами Евросоюза для получения дополнительных 2 млрд куб. м топлива.

Емкость украинских ПХГ составляет более 30 млрд куб. м газа. По словам руководства "Нафтогаза", украинская сторона предлагала европейским странам взять в аренду хранилища объемом 10 млрд куб. м, то есть около трети от их общего объема.