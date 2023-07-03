"Туризм.РФ" в сентябре представит предложения по развитию новых регионов

Как заявил первый заместитель гендиректора корпорации Денис Секачев, в частности, необходимо определить места под строительство гостиниц

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Корпорация "Туризм.РФ" планирует представить предложения по развитию туристического потенциала новых регионов РФ на Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора АО "Корпорация Туризм.РФ" Денис Секачев на полях форума "Ребус: экономика строительства в исторического центре" в Казани.

"Корпорация приступила к изучению территорий, предложений. <…> Они есть, мы сейчас их изучаем. И, конечно же, перед нами поставлена задача в правительстве в ближайшие сроки рассмотреть эти территории и дать предложения. <…> Я думаю, что в сентябре, на экономическом форуме во Владивостоке, мы уже сможем точно сказать, на каких территориях мы будем работать", - сказал Секачев.

По его словам, на данный момент необходимо определить места под строительство гостиниц. "Земля должна быть интересна туристу. И сейчас мы находимся в стадии изучения этой информации, чтобы не ошибиться и в нужном месте запланировать туристическую территорию", - сказал он, отметив, что работа ведется комплексно по всем новым территориям.

В июне сообщалось, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил корпорации "Туризм.РФ" составить мастер-план территории Херсонской области. В январе 2023 года вице-премьер заявлял, что действие национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет распространено на новые российские регионы.