Султан Омана распорядился построить город с двумя свободными экономическими зонами

Город будет основан в провинции Южная Эль-Батина

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид подписал в понедельник указ о строительстве экономического города Хазаин (с араб. - сокровищницы) с двумя свободными экономическими зонами (СЭЗ) в провинции Южная Эль-Батина. Текст документа опубликовало Информационное агентство Омана.

"Экономический город будет основан в провинции Южная Эль-Батина <...>", - говорится в указе. В городе планируется создать две СЭЗ. Руководство новой административной единицей поручено Главному управлению особых экономических и свободных экономических зон Омана. Управляющей компанией выступит Oman Logistics Company, указывается в документе.

31 мая агентство сообщало, что власти арабского государства построят город будущего с архитектурными элементами традиционного стиля, рассчитанный на 100 тыс. жителей. Его площадь составит 14,8 кв. км, из которых 2,9 кв. км займут зеленые насаждения. В 19 кварталах построят 20 тыс. единиц жилья, в том числе виллы, таунхаусы и квартиры различной стоимости.