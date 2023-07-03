Как сообщил первый заместитель гендиректора корпорации Денис Секачев, речь идет о более 40 тыс. гостиничных номеров

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Портфель корпорации "Туризм.РФ" к концу года будет насчитывать 90 проектов на более 40 тыс. гостиничных номеров. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора АО "Корпорация Туризм.РФ" Денис Секачев на полях форума "РЕБУС: экономика строительства в исторического центре" в Казани.

"Корпорация совсем недавно приступила к своей работе. И сейчас у нас проекты находятся в стадии проектирования либо на начальном этапе строительства. <…> Весь портфель наших проектов к концу года будет равняться 90 штук. <…> Больше 40 тыс. номеров гостиничных в общей сложности", - сказал Секачев.

В частности, он напомнил, что в Татарстане реализуется крупный проект туристического кластера в Лаишево. "Туристический поток, который нарастает в Казань, требует дополнительной туристической инфраструктуры. Именно поэтому мы сюда приехали, именно поэтому мы разрабатываем мастер-план под рабочим названием "Казань марина", недалеко от Лаишево", - сказал он.

По его словам, республика имеет огромный потенциал в сфере туризма. "Татарстан - это место событийного туризма, в том числе. Не только исторического, но и событийного", - добавил Секачев.

Форум "РЕБУС: экономика строительства в исторического центре" проходит 3-4 июля в IT-парке им. Башира Рамеева в Казани. Мероприятие проводится при поддержке Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, главы Республики Татарстан, Союза архитекторов РФ.