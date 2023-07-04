Эксперт: льготную ипотеку после увеличения ее максимума смогут взять еще 23 тыс. семей

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми не в столичных регионах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Повышение максимальной суммы ипотеки для семей с тремя и более детьми на большие квартиры позволит еще 23 тыс. супружеских пар воспользоваться программой до ее окончания. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми не в столичных регионах.

"По оценкам ДОМ.РФ, такие изменения увеличат объем выдаваемых кредитов на 226 млрд рублей. Дополнительно воспользоваться программой смогут еще 23 тыс. семей с детьми (до ее окончания - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Ниденса, с момента старта программы в начале 2018 года средняя стоимость жилья в новостройках, по данным Росстата, выросла вдвое, то есть на тот же лимит вне столичных регионов за 6 млн рублей можно приобрести квартиру площадью в два раза меньше. В этой ситуации расширение условий программы с увеличением доступных лимитов для приобретения жилья позволит семьям с детьми улучшить жилищные условия и приобрести квартиру большей площади, считает он. "В случае увеличения максимальной суммы кредита до 9 млн рублей при покупке квартиры площадью более 60 кв. м и до 12 млн рублей - при покупке квартиры площадью более 80 кв. м доступность таких квартир, приобретаемых по программе, вырастет в более чем два раза", - добавил эксперт.

Как сообщал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, программой "Семейная ипотека" до 6%, оператором которой выступает ДОМ.РФ, с момента ее запуска в январе 2018 года воспользовались уже более 500 тыс. российских семей. В общей сложности выдано кредитов почти на 2 трлн рублей.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% запущена в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Сейчас максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. По поручению президента РФ Владимира Путина программа продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитываются как минимум двое детей до 18 лет.