Казахстан за месяц восстановит объем добычи нефти после ограничений на месторождениях

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что власти страны в настоящий момент уточняют объем ограничений

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют в течение месяца восстановить объем добычи нефти после ее приостановки на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"В течение буквально 14 часов было ограничение [добычи нефти] в основном на месторождениях в Мангистауской области. Сейчас объем мы уточним - насколько было ограничение по объему добычи. Но предполагаем, что в течение месяца будет восстановлен этот объем", - рассказал он, отвечая на вопрос о приостановке добычи на ряде месторождений в двух областях 3 июля в связи с отключением энергоблока на Мангистауском атомном энергетическом комбинате.

Саткалиев также рассказал о работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после проблем с электроснабжением. "Были остановы на нефтепроводе КТК, тем не менее он не прекращал прием нефти. Сейчас уже энергоснабжение полностью восстановлено, плановый объем перекачки нефти по трубопроводу КТК будет достигнут. Такая же ситуация по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл", - пояснил министр.

Как сообщила пресс-служба национальной нефтегазовой компании Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ), сбои в подаче электроэнергии наносят ущерб ряду предприятий компании. "В 2023 году количество отключений электроэнергии на месторождениях КМГ составило 153 раза и привело к недобору в добыче нефти в 75 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба "Казмунайгаза" сообщала, что 3 июля из-за проблем с электроснабжением была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях.