Бывший премьер Молдавии считает, что страна утратила инвестиционную привлекательность

Ион Кику раскритиковал предложение повысить НДС на газ и электроэнергию

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Молдавия утратила свободный доступ на рынки СНГ и ЕС, дешевые энергоресурсы, недорогую квалифицированную рабочую силу и другие преимущества, которые в прошлом могли привлечь иностранных инвесторов. Такое мнение озвучил бывший премьер-министр республики Ион Кику.

"Мы всегда говорили инвесторам: приезжайте, потому что у нас недорогая и квалифицированная рабочая сила. Но этого у нас уже нет. Также говорили: у нас свободный торговый режим и с ЕС, и с СНГ. И этого у нас уже нет. Последним аргументом инвестировать в Молдавию было то, что у нас были самые дешевые энергоресурсы. Теперь и этого у нас нет", - сказал Кику в эфире телеканала Cinema 1.

Он также раскритиковал предложение повысить НДС на газ и электроэнергию, с которым выступил недавно министр энергетики Виктор Парликов. "Что хочет сделать господин министр? Довести эти тарифы до космических цен, чтобы вообще закрыть любую инвестиционную возможность?" - сказал Кику.

В Молдавии летом 2022 года начались акции протеста оппозиции, которая обвиняет президента Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности в резком падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с острым экономическим кризисом. Протестующие указывают на многократно выросшие цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию. Как свидетельствуют опросы, около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства. На этом фоне в феврале было отправлено в отставку правительство Натальи Гаврилицы и назначен новый кабинет во главе с Дорином Речаном.