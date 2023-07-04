4 июля, 06:31

СМИ: в Словакии за 20 лет число трудоустроенных иностранцев возросло на 2 800%

По данным портала Pravda, наибольшее число работников из-за рубежа задействовано в промышленном производстве

БРАТИСЛАВА, 4 июля. /ТАСС/. Число задействованных в фирмах и на предприятиях Словакии иностранцев за последние 20 лет возросло примерно на 2 800%. Об этом сообщил во вторник портал Pravda.

По его сведениям, привлекательность Словакии для работников из-за рубежа возросла в 2004 году, когда она вступила в ЕС. На тот момент в республике было трудоустроено около 3 400 иностранцев. Согласно последним данным, в стране с населением около 5,5 млн жителей работают 95 585 иностранных граждан. Прогнозируется, что их число в словацких экономических структурах будет возрастать.

Наибольшее число иностранцев в республике задействованы в промышленном производстве. Они, как отметил портал, стремятся трудоустроиться на крупнейших в стране предприятиях, к которым относятся, например, завод международного автомобилестроительного концерна Volkswagen в Братиславе.

В фирмах и предприятиях Словакии работают, согласно порталу, граждане из десятков государств. Большинство иностранных работников прибыли с Украины. В республике трудоустроены свыше 36 тыс. украинцев. Они прежде всего задействованы на заводах автомобилестроительной промышленности. 

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