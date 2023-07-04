В Казахстане заявили о полном износе некоторых энергообъектов

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев указал на "критическую" необходимость ввода новой генерации и масштабной модернизации теплоэлектроцентралей

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Ряд энергетических объектов в Казахстане изношены на 100%, в связи с чем необходим ввод новой генерации. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Мы полностью израсходовали ресурс энергетического комплекса Казахстана. Сейчас мы видим, что по некоторым объектам у нас 100% износ. То есть речь идет о необходимости ввода новой генерации, масштабной модернизации теплоэлектроцентралей. Это критически важно, исходя их климатических условий", - сказал он, комментируя аварийную ситуацию на Мангистауском атомном энергетическом комбинате.

По его словам, одной из основных причин текущего состояния отрасли является сдерживание тарифов.