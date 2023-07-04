4 июля, 06:49

В Казахстане заявили о полном износе некоторых энергообъектов

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев указал на "критическую" необходимость ввода новой генерации и масштабной модернизации теплоэлектроцентралей

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Ряд энергетических объектов в Казахстане изношены на 100%, в связи с чем необходим ввод новой генерации. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Мы полностью израсходовали ресурс энергетического комплекса Казахстана. Сейчас мы видим, что по некоторым объектам у нас 100% износ. То есть речь идет о необходимости ввода новой генерации, масштабной модернизации теплоэлектроцентралей. Это критически важно, исходя их климатических условий", - сказал он, комментируя аварийную ситуацию на Мангистауском атомном энергетическом комбинате.

По его словам, одной из основных причин текущего состояния отрасли является сдерживание тарифов. 

Теги:
Казахстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация