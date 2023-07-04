На выставке "Иннопром" свою продукцию представят свыше 50 предприятий Минпрома Белоруссии

По словам министра промышленности республики Александра Рогожника, белорусская экспозиция займет более 3 тыс. кв. м.

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Предприятия Министерства промышленности Белоруссии планируют на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге заключить контракты более чем на $150 млн. Об этом сообщил министр промышленности Александр Рогожник.

"В выставке примут участие более 50 предприятий Минпрома. В рамках "Иннопрома" только предприятиями Министерства промышленности будут подписаны контракты на сумму более $150 млн, и работа ведется дальше", - цитирует главу ведомства агентство БелТА.

Министр сообщил, что белорусская экспозиция займет на выставке более 3 тыс. кв. м. "На выставке будут представлены основные производители в сфере машиностроения - МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ и ряд других компаний", - сказал Рогожник. "Также широко будет представлено станкостроение, микроэлектроника и много других производителей нашей современной техники", - добавил он.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В текущем году она пройдет 10-13 июля. Белоруссия впервые примет участие в выставке в качестве страны-партнера.