Минфин подготовил поправки, позволяющие замещать суверенные евробонды РФ на новые выпуски

Решение о необходимости замещения того или иного выпуска правительство будет принимать дополнительно

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие замещать суверенные евробонды РФ на новые выпуски с аналогичными условиями, сообщается в материалах, опубликованных на сайте министерства.

"Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности", - говорится в материалах.

Отмечается, что решение о необходимости замещения того или иного выпуска правительство будет принимать дополнительно.