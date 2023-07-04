4 июля, 07:11,
обновлено 4 июля, 07:12

Минфин подготовил поправки, позволяющие замещать суверенные евробонды РФ на новые выпуски

Роман Канащук/ ТАСС
© Роман Канащук/ ТАСС

Решение о необходимости замещения того или иного выпуска правительство будет принимать дополнительно

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие замещать суверенные евробонды РФ на новые выпуски с аналогичными условиями, сообщается в материалах, опубликованных на сайте министерства.

"Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности", - говорится в материалах.

Отмечается, что решение о необходимости замещения того или иного выпуска правительство будет принимать дополнительно. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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