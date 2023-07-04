WSJ: США намерены ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений

По данным газеты, речь идет в том числе о таких провайдерах как Amazon и Microsoft

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. США рассматривают возможность ограничить доступ для китайских компаний к услугам облачных вычислений американских провайдеров. Об этом со ссылкой на источники во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, речь идет в том числе об облачных провайдерах Amazon и Microsoft. Издание называет такие меры со стороны главы администрации США Джо Байдена "последним в череде аналогичных шагов, поскольку Вашингтон и Пекин находятся в состоянии конфликта с высокими ставками из-за доступа к цепочке поставок самых передовых технологий в мире". Отмечается также, что США рассматривают возможность ограничить деятельность в стране китайских облачных провайдеров, таких как Alibaba и Tencent.

В 2022 году президент США подписал "Закон о чипах и науке", смысл которого сводится к ускоренному созданию в стране полного цикла производства сложных логистических микросхем, еще импортирующихся в Соединенные Штаты из Тайваня. Предлагаемые сейчас нововведения со стороны США рассматриваются "как способ закрыть значительную лазейку", отмечает издание. Со ссылкой на аналитиков The Wall Street Journal указывает, что китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, могли обойти действующие правила экспортного контроля, используя облачные вычисления. Газета подчеркивает, что услуги, предоставляемые облачными провайдерами, позволяют клиентам получить мощные вычислительные возможности без покупки современного оборудования, включая чипы.