ФАС возбудила дело в отношении "Национальной ассоциации арбитражных управляющих"

Саморегулируемая организация подозревается в установлении в стандартах и правилах профессиональной деятельности арбитражных управляющих требований, не предусмотренных законодательством, сообщили в антимонопольном ведомстве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ФАС России возбудила дело по признакам незаконной координации экономической деятельности при проведении процедур банкротства в отношении саморегулируемой организации Ассоциация "Национальная организация арбитражных управляющих". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе антимонопольного ведомства.

"Признаки нарушения выявлены при установлении саморегулируемой организацией стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих, - отмечается в сообщении службы. - В случае установления вины организации грозит административный штраф от 1 до 5 млн руб".

Саморегулируемая организация подозревается в установлении в стандартах и правилах профессиональной деятельности арбитражных управляющих требований, не предусмотренных законодательством. Это могло привести к отказу арбитражных управляющих - членов саморегулируемой организации от заключения договоров с лицами, неаккредитованными при Ассоциации "Национальная организация арбитражных управляющих".

Ассоциация "Национальная организация арбитражных управляющих" создана для объединения граждан Российской Федерации, являющихся субъектами профессиональной деятельности, осуществляющих регулируемую Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой, а так же для содействия членам ассоциации в осуществлении ими указанной профессиональной деятельности.