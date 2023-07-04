Товарооборот Новгородской области и Белоруссии в 2022 году вырос на 17,9%

В первом квартале 2023 года экспорт из Новгородской области в Белоруссию составил $9,7 млн, импорт из Белоруссии - $8,7 млн

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Товарооборот Новгородской области и Белоруссии вырос на 17,9% в 2022 году, достигнув $73,8 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора области Андрея Никитина, который находится с визитом в Минске.

"Внешнеторговый оборот вырос на 17,9%, составив $73,8 млн", - проинформировали в пресс-службе.

В прошлом году экспорт из Новгородской области в Белоруссию вырос на 1,5%, составив $41,6 млн. При этом импорт белорусских товаров увеличился на 49,1% - до $32,2 млн. В пресс-службе пояснили, что значительный рост импорта "обусловлен увеличением стоимости импорта основных товарных групп".

В первом квартале 2023 года экспорт из Новгородской области в Белоруссию составил $9,7 млн, импорт из Белоруссии - $8,7 млн.

В ходе встречи с Никитиным посол России в Минске Борис Грызлов подчеркнул, что визиты представителей российских регионов в Белоруссию всегда приносят конкретные, измеримые результаты. "Показательно, что на долю регионов, руководители которых посещали Беларусь, приходится свыше 25% от суммарного товарооборота наших стран - около $11 млрд", - сказал дипломат.

Грызлов отметил, что "динамика межрегионального сотрудничества действительно впечатляет". "Буквально на днях в Уфе завершился X Форум регионов России и Беларуси, где было подписано коммерческих контрактов на сумму около 110 млрд российских рублей. Тем не менее уже 4 июля делегация Новгородской области прибыла в Беларусь с рабочим визитом, цель которого - укрепление партнерских отношений и проработка новых совместных проектов. Это наглядно показывает, что потенциал нашего межрегионального сотрудничества практически неисчерпаем", - сказал посол.