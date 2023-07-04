Около 240 компаний Подмосковья получили льготные микрозаймы с начала года

Общая сумма выданных займов составляет более 380 млн рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Почти 240 льготных займов на общую сумму более 380 млн рублей предоставили предпринимателям в Фонде микрофинансирования Московской области за первое полугодие 2023 года, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"За первые шесть месяцев этого года Фонд микрофинансирования Московской области выдал 238 займов на общую сумму 380,7 млн рублей. Сегодня предпринимателям доступно семь программ фонда, в рамках которых бизнес может получить кредиты размером до 5 млн рублей на срок до 3 лет", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что, к примеру, социальному предпринимателю из Королева был рефинансирован кредит банка, полученный под 18% на приобретение недвижимости для размещения детского центра. Займ в размере 4,5 млн рублей предоставлен фондом под ставку 3,75%. Также получателем заемных средств стал индивидуальный предприниматель из Мытищ, занимающийся производством продукции для дачи и сада.