Кабмин ждет данные о допфинансировании строительства инфраструктуры из комплексного плана

По информации правительства, Минтрансу поручили совместно с членами правкомиссии отработать дополнительные предложения по приоритетам пролонгации КПМИ на 2025-2030 годы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам и организациям представить в правительство информацию о необходимых объемах дополнительного финансирования для завершения строительства объектов в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), срок завершения которых выходит за пределы 2024 года. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Соответствующее поручение Белоусов дал по итогам заседания президиума правительственной комиссии по транспорту. На заседании обсуждались вопросы исполнения транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и его федеральных проектов.

"Андрей Белоусов поручил соответствующим ФОИВ и организациям представить в правительство информацию об объемах дополнительного финансирования, необходимого для завершения строительства объектов, реализуемых в рамках КПМИ, срок завершения которых выходит за пределы 2024 года в целях включения в проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В настоящее время на 2023-2024 годы в рамках КПМИ предусмотрено завершение работ по 31 объекту", - говорится в сообщении кабмина.

Вместе с тем, Минтрансу поручено совместно с членами правкомиссии отработать дополнительные предложения по приоритетам пролонгации КПМИ на 2025-2030 годы с учетом одобренных в целом на заседании принципов.

В текущий момент редакция паспорта КПМИ включает в себя 23 показателя, а также такие федеральные проекты, как строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", развитие морских портов, Северного морского пути, железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Западного бассейна, развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, региональных аэропортов и высокоскоростных железнодорожных магистралей.