МАГАТЭ сочло незначительным для людей эффект от сброса воды с "Фукусимы-1"

Правительство Японии сообщило, что вода очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Сброс очищенной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" в океан окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду. Об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии.

"МАГАТЭ на основе комплексной оценки пришло к выводу, что сброс очищенной <...> воды <...> окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду ", - говорится в докладе.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных там в результате удара цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что она в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешивания с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

21 марта в совместном заявлении РФ и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран подчеркивалось, что Москва и Пекин серьезно обеспокоены планами Токио и считают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными государствами, другими заинтересованными сторонами, международными агентствами и провести исчерпывающие консультации по этому вопросу.