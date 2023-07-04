Страны ШОС намерены продвигать механизмы для свободного передвижения товаров

Генсек организации Чжан Мин отметил, что ШОС будет содействовать вступлению новых членов и продвигать сотрудничество с международными организациями

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут продвигать торгово-экономические механизмы внутри организации и улучшать условия для свободного передвижения товаров. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь организации Чжан Мин, выступая на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

"[ШОС следует] объединить усилия в продвижении торгово-экономических институциональных механизмов, создании благоприятных условий для свободного передвижения товаров, капитала, технологий и услуг, а также формировании новых точек экономического роста и повышении занятости", - сказал генеральный секретарь организации.

Он также отметил, что ШОС будет содействовать вступлению новых членов и продвигать сотрудничество с международными организациями.

"Требуется продолжать активно и последовательно содействовать вступлению новых членов, а также расширять и углублять сотрудничество с соответствующими международными и региональными организациями", - отметил Чжан Мин.

В саммите принимают участие все государства - члены ШОС. Белоруссия, Иран и Монголия приглашены в качестве наблюдателей. Также на мероприятии присутствуют руководители двух органов организации - Секретариата ШОС и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, приглашены руководители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации Объединенных Наций, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружества Независимых Государств.