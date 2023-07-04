4 июля, 09:48

ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную 300-летию Екатеринбурга

По информации регулятора, ее номинал составит 3 рубля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Банк России 4 июля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 300-летию основания Екатеринбурга. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монета входит в серию "Города". Выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж - 5 тыс. единиц.

На оборотной стороне расположены рельефные изображения здания администрации и герба Екатеринбурга, а также камня с ящеркой на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы города. Вверху имеются рельефные надписи - "Екатеринбург" и "300 лет".

ЦБ по традиции напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.

Екатеринбург - один из крупных центров промышленности и машиностроения России. Он строился как завод-крепость, место для которого на реке Исеть выбрал известный российский историк и государственный деятель Василий Татищев. Биография города началась, когда в 1723 году здесь были запущены цеха крупнейшего в Европе железоделательного Екатерининского завода. 

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