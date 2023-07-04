Лукашенко заявил, что Белоруссия всецело поддерживает идею создания Банка развития ШОС

Белоруссия имеет статус страны - наблюдателя в организации

ТАШКЕНТ, 4 июля. /ТАСС/. Белоруссия поддерживает идею создания Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств - членов организации.

"Для финансового сопровождения торговых контрактов и реализации различных проектов Беларусь всецело поддерживает идею проработки инициативы создания банка развития ШОС", - заявил он.

Идея создания такого банка выдвигалась странами - членами ШОС ранее. В частности, в ноябре 2022 года генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что "наполнить новым содержанием практическое взаимодействие поможет разработка приемлемых для всех сторон механизмов финансирования, создание Банка развития и Специального счета ШОС, полноценная реализация потенциала Межбанковского объединения, Делового совета и Консорциума экономических аналитических центров ШОС".

В настоящий момент Белоруссия имеет статус страны - наблюдателя в организации. Ранее Лукашенко выразил уверенность в том, что республика присоединится к ШОС "в ближайшее время".