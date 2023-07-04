Путин отметил хорошие темпы роста перерабатывающей промышленности

Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Перерабатывающая промышленность в России растет хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас в целом по стране очень хороший рост перерабатывающей промышленности", - сказал глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Ранее Путин на совещании в ходе поездки в Дагестан заявил, что рост перерабатывающей промышленности в России в период с мая 2022 года по май 2023 года составил 12,8%.