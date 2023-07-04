4 июля, 11:09

Путин отметил хорошие темпы роста перерабатывающей промышленности

Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС
© Kremlin.ru

Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Перерабатывающая промышленность в России растет хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас в целом по стране очень хороший рост перерабатывающей промышленности", - сказал глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Ранее Путин на совещании в ходе поездки в Дагестан заявил, что рост перерабатывающей промышленности в России в период с мая 2022 года по май 2023 года составил 12,8%. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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