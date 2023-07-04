Bloomberg: Alibaba работает над новой стратегией развития своих видеосервисов

Речь идет об одних из наиболее популярных в Китае стриминговых платформах - Youku и Tudou

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Китайская компания - мировой лидер онлайн-торговли Alibaba пересматривает корпоративную стратегию развития своих видеосервисов Youku и Tudou - одних из наиболее популярных в Китае стриминговых платформ. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, руководство группы может передать эти активы кинокомпании Alibaba Pictures, что приведет к "росту масштабов ее деятельности". За прошлый год ее акции потеряли в стоимости около 45%. В то же время значительные инвестиции сервиса Youku в расширение возможностей по производству контента позволило существенно компенсировать падение прибыли в сегменте медиа и развлечений группы, поясняет агентство.

Оно уточняет, что окончательное решение в отношении активов "пока не принято". Руководство Alibaba прорабатывает и другие варианты. В частности, не исключается возможность выведения этих видеосервисов в отдельные компании с последующим первичным размещением их акций на бирже.

Разработка новой стратегии стриминговых сервисов входит в планы по реструктуризации Alibaba, о которой было объявлено в марте. Как сообщалось ранее, в ходе реорганизации компания намерена создать шесть независимых подразделений: облачные технологии (Cloud Intelligence Group), электронная коммерция (Taobao-Tmall), интеллектуальные логистические операции (Cainiao), группа по обслуживанию местных сервисов, отдел глобальных бизнес-операций (Global Digital Business Group), а также отдел цифровых медиа и индустрии развлечений.

Alibaba Pictures занимается производством, продвижением и распространением кинофильмов и другого видеоконтента. В частности, она выпустила ряд наиболее кассовых китайских фильмов, таких как "Война волков - 2" (Zhan lang 2, 2017), "Блуждающая земля" (Liu lang di qiu, 2019) и другие. Компания также приняла участие в финансировании американской кинокартины "Зеленая книга" (Green Book, 2018), которая была отмечена несколькими премиями "Оскар" в 2019 году. Главные роли в ней исполнили известные актеры Вигго Мортенсен и Махершала Али.