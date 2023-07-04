4 июля, 11:22,
обновлено 4 июля, 11:31

Путин заявил о значительном росте доходов бюджета от перерабатывающих отраслей

Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС
© Kremlin.ru

По словам президента, это свидетельствует об изменении структуры российской экономики

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Доходы российского бюджета от перерабатывающих отраслей растут, что говорит об изменении структуры экономики. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления  РАНХиГС.

"У нас доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это уже хорошо, это говорит об изменении структуры экономики", - сказал глава государства.

Ранее Путин на совещании в ходе поездки в Дагестан заявил, что рост перерабатывающей промышленности в России в период с мая 2022 года по май 2023 года составил 12,8%. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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