Корпорация развития Подмосковья помогла привлечь в регион 22 инвесторов с начала года

Объем привлеченных инвестиций составил 27 млрд рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 20 инвесторов с общим объемом инвестиций свыше 27 млрд рублей привлекли в первом полугодии в Подмосковье при участии Корпорации развития Московской области (КРМО), сообщила во вторник ТАСС зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"За первые шесть месяцев этого года при участии Корпорации развития Московской области в регион было привлечено 22 инвестора с общим объемом инвестиций свыше 27 миллиардов рублей. В результате реализации этих проектов в Подмосковье будет создано более 3 тыс. рабочих мест", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что в этом году наиболее привлекательной сферой для инвесторов стала металлообработка. Также одним из самых популярных секторов, как и в прошлом году, продолжает оставаться пищевая промышленность. Кроме того, в этом году в числе сфер деятельности инвесторов появилось новое направление - выращивание редких цветов.

По словам генерального директора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина, практически все новые инвесторы стремятся создать и внедрить на своих предприятиях импортозамещающие технологии. Так, например, компания "Стимул" первой в России запустила в Волоколамске производство растительного сыра "инари". Компания "Натуральные масла" займется производством косметических средств, в том числе от атопического дерматита.

"На текущий момент в проработке КРМО находятся еще порядка 400 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 300 млрд рублей. Это проекты в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, станкостроения, радиоэлектронной промышленности, переработки отходов и металлообработки и т.д. В основном это заявки от среднего бизнеса с объемом инвестиций до 500 млн рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе около 39 тыс. рабочих мест", - привели в тексте слова Слипенькина.