Путин пошутил о хорошем настроении гендиректора "Камаза" из-за исчезновения конкурентов

Замруководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева рассказала президенту, что глава "Камаза" выступал "ярко и воодушевляюще", рассказывая о будущих планах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пошутил о хорошем настроении генерального директора компании "Камаз" Сергея Когогина, связав это с исчезновением конкурентов у отечественных автопроизводителей.

На встрече президента с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС замруководителя Федеральной налоговой службы РФ Юлия Шепелева рассказала президенту о впечатлениях от одного из выступлений Когогина. По ее словам, глава "Камаза" выступал "ярко и воодушевляюще", рассказывая о будущих планах.

"Конкуренты исчезли, вот он теперь в хорошем настроении пребывает", - пошутил Путин.