"Транснефть" сообщила, что энергосбой в Казахстане не повлиял на транзит нефти РФ в Китай

Сбой также не затронул транспортировку казахстанской нефти для поставок по "Дружбе"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Энергетический сбой после аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) в Казахстане не повлиял на транзит нефти РФ в Китай через Казахстан и транспортировку казахстанской нефти для поставок по "Дружбе". Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Энергосбой никак не сказался на транзите российской нефти через Казахстан в КНР, а также на транзите казахстанской нефти по маршрутам порт Махачкала - Новороссийск и Атырау - Самара с последующей транспортировкой по магистральному нефтепроводу "Дружба". Все идет в плановом режиме", - сказал он.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.

Пресс-служба "Казмунайгаза" сообщала, что 3 июля из-за проблем с электроснабжением была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях. Власти Казахстана планируют в течение месяца восстановить объем добычи нефти.

Кроме того, Каспийский трубопроводный консорциум осуществляет прием нефти на нефтеперекачивающих станциях "Тенгиз" и "Атырау" на сниженных режимах после аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате.