В Ярославской области обеспеченность рыбой к 2027 году планируют увеличить до 34%

В регионе открыли ферму по выращиванию клариевого сома мощностью 700 тонн в год

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Уровень обеспеченности Ярославской области рыбной продукцией к 2027 году планируют увеличить до 34%, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев. В частности, в Ярославской области открыли ферму по выращиванию клариевого сома мощностью 700 тонн в год, ее создание является первым этапом инвестиционного проекта по созданию индустриального комплекса.

"Комплекс будет одним из самых крупных и современных в России. Ферма полностью автоматизирована - от раздачи корма до отлова рыбы. Общий объем инвестиций - 1,7 млрд рублей. Производственная мощность - до 7 тыс. тонн рыбы в год. Это позволит через несколько лет повысить уровень обеспеченности региона своей рыбой до 34%", - говорится в сообщении.

Проект реализует акционерное общество "Ярославский бройлер". Во вторник состоялось торжественное открытие цеха для выращивания клариевого сома производственной мощностью до 700 тонн в год. Объем инвестиций в строительство цеха составил 250 млн рублей. "Всего около 1 тыс. тонн производится клариевого сома в год [в России], у нас будет 700 тонн, практически больше половины. Это одновременно и самая современная ферма, потому что она абсолютно автоматизирована", - отметил председатель совета директоров АО "Ярославский бройлер" Эльман Азизов на открытии.

Начальник управления науки и аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Александр Малашенко назвал разведение лососевых видом одним из перспективных направлений. В 2014 году объем производства лососевых в России составлял 38 тыс. тонн в год, по итогам 2022 года оно достигло 154 тыс. тонн. Роста удалось добиться, в том числе, за счет строительства высокотехнологических предприятий. "Установки замкнутого водоснабжения, не побоюсь этого слова, это будущее всего развития товарного рыболовства, в первую очередь, за счет того, что это абсолютно контролируемая система, и человек может управлять на всех этапах производства", - отметил Малашенко.

В новость внесена правка (16:09 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке, верно - до 34%