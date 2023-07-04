Объем торгов дизелем на СПбМТСБ в I полугодии вырос на 5,6%

При этом объем торгов автомобильными бензинами уменьшился на 11,2%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Объем торгов дизельным топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам января - июня 2023 года вырос в натуральном выражении на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 6,612 млн тонн. При этом объем торгов автомобильными бензинами уменьшился на 11,2%, до 4,216 млн тонн, следует из материалов торговой площадки.

В целом объем торгов нефтепродуктами на бирже в первом полугодии 2023 года увеличился на 3,2%, до 13,836 млн тонн. Однако в стоимостном выражении показатель снизился на 2,8%, до 630,535 млрд рублей.

Продажи бензина марки "Регуляр-92" за отчетный период уменьшились на 15,1%, до 2,583 млн тонн, в то время как объем реализации бензина марки "Премиум-95" уменьшился на 3,7%, до 1,599 млн тонн.

Продажи топочного мазута выросли на 9,4% - до 0,817 млн тонн, сжиженных углеводородных газов - на 27,5%, до 1,16 млн тонн. Объем реализации авиакеросина увеличился на 46,7% - до 0,767 млн тонн.