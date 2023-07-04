Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением биржевых индексов

Курс доллара вырос до 89,18 рубля, евро - до 97,24 рубля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продолжил двигаться в разнонаправленном ключе при слабой волатильности. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 2 808,22 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,55%, до 987,43 пункта. Курс доллара вырос на 0,48%, до 89,18 рубля, евро - на 0,68%, до 97,24 рубля, курс юаня - на 0,15%, до 12,33 рубля.

"Индекс Мосбиржи пока не может уверенно закрепиться выше 2 800 пунктов. Слабость рубля привлекает внимание инвесторов к акциям экспортеров, однако в целом наблюдается локальный дефицит идей и драйверов для роста", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был в целом нейтральным. "На американских биржах сегодня неторговый день в связи с празднованием Дня независимости. Данные по торговому балансу Германии вышли хуже прогнозов аналитиков", - добавил эксперт.

Рынок акций

На рынке акций лидерами роста снова стали акции страховой группы "Ренессанс" (+8,3%) в ожидании сильных финансовых результатов за первое полугодие 2023 года, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции ТМК (-4,1%) после сильного роста накануне.

Прогноз на 5 июля

Прогноз "БКС Мир инвестиций" на 5 июля по индексу Мосбиржи - 2 725 - 2 825 пунктов, по курсу рубля к доллару - 86,5-89,5 рубля. Следующая за локальным сопротивлением у 2 800 пунктов цель движения по индексу Мосбиржи находится на уровне 2 820 - 2 830 пунктов, отметили в компании.

Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 2 750 - 2 850 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 87-89 рублей, евро/ рубль - в коридоре 96-98 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,0-12,4 рубля.

5 июня будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. В Вене в середине недели состоится Международный семинар ОПЕК. Из важной экономической статистики среды будет опубликована финальная оценка индекса деловой активности PMI в секторе услуг еврозоны за минувший месяц. Минфин РФ опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу.