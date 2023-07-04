Минэкономики Украины допустило рост цен на бензин за месяц свыше 20%

В ведомстве назвали причиной такого прогноза решение правительства вернуть НДС и акцизы на топливо на уровень января 2022 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Рост цен на автомобильное топливо на Украине в ближайший месяц может превысить 20% из-за решения правительства вернуть НДС и акцизы на топливо на уровень января 2022 года. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Арифметически это значит, что на 8 гривен ($0,21) должно подорожать дизельное топливо и на 11 гривен ($0,3) - бензин. Многое зависит от мировой конъюнктуры. <...> До конца июля может вырасти цена", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Согласно данным украинских СМИ, средняя стоимость дизельного топлива на заправках страны в настоящий момент составляет 46,15 гривны ($1,26 доллара) за литр, средняя стоимость бензина марки А-95 - 47,47 гривны ($1,3) за литр. Исходя из прогноза украинского вице-премьера, цена дизеля вырастет почти на 17%, а цена бензина - на 23,1%.

Власти Украины 1 июля 2023 года вернули НДС на топливо в размере 20% и установили акцизы на уровне января 2022 года.

В марте 2022 года Верховная рада приняла закон о внесении временных поправок в Налоговый кодекс Украины на период военного положения. Он предусматривал освобождение автомобильного топлива от акцизных сборов и уменьшение НДС с 20% до 7%. Несмотря на эти меры, цены на автомобильное топливо на Украине увеличились, при этом в стране наблюдался дефицит бензина и дизтоплива, на заправках периодически выстраивались очереди. Уже в августе 2022 года в кабмине выступили с инициативой вернуть акциз на топливо, мотивируя это тем, что дефицит преодолен, а импорт вернулся на уровень до начала специальной военной операции.