Во Владимирской области запустят пилотный проект по трудоустройству воспитанников детдомов

Акцент будет сделан на трудоустройство на предприятия пекарной отрасли, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики региона

ТАСС, 4 июля. Пилотный проект по профориентации и трудоустройству воспитанников детских домов запустят во Владимирской области, власти региона подписали соответствующее соглашение с Российским биотехнологическим университетом и Владимирским хлебокомбинатом. Акцент будет сделан на трудоустройство на предприятия пекарной отрасли, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства образования и молодежной политики региона.

"Сегодня, 4 июля в Центре опережающей профессиональной подготовки подписано трехстороннего соглашение между правительством Владимирской области, Университетом "Росбиотех" и Владимирским хлебокомбинатом по пилотному проекту "Профориентация и трудоустройство выпускников детских домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта будет выстроена работа по профориентации воспитанников детских домов, стоит задача в привлечении школьников и обучающихся колледжей на получение профильного высшего и среднего профессионального образования. Планируется создать кластер непрерывного технологического образования: школа - колледж - вуз - работодатель.

Акцент будет сделан на трудоустройство детей-сирот на предприятия пекарной отрасли. Планируется организовать практикоориентированное обучение: студенты колледжей будут проходить практику на предприятиях пекарной отрасли с возможным последующим трудоустройством. "Выбор будущей профессии - важнейшая жизненная задача человека. Наша задача - оказать всестороннюю поддержку ребенку, помочь ему определиться с выбором профессии, а, следовательно, и всего жизненного пути. Особенно это важно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - цитирует пресс-служба министра образования и молодежной политики Владимирской области Светлану Болтунову.