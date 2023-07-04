ЦБ даст возможность профучастникам поддержать проекты технологического суверенитета

Такие инструменты могут составлять не более 5% от общего размера их капитала, отметили в регуляторе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Профучастники рынка смогут размещать собственные средства в облигации, направленные на финансирование проектов технологического суверенитета или структурной адаптации экономики, говорится в проекте указания ЦБ РФ.

"Такие инструменты могут составлять не более 5% от общего размера их капитала. Изменения в порядок расчета этого показателя опубликованы для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что если брокер одновременно является маркетмейкером и андеррайтером таких облигаций, то лимит может быть увеличен до 10%. Также, по сообщению ЦБ, будут учитываться драгоценные металлы клиентов, находящиеся на счетах профучастников. Максимальная доля недвижимости при расчете собственных средств снижается с 50 до 25%, отметили в ЦБ.

Также вводятся ограничения на включение в капитал заблокированных ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено из-за действий недружественных государств.