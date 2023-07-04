В Астраханской области на обучение специалистов сервиса и туризма направят 70 млн рублей

Это позволит через два года подготовить более 500 специалистов сервиса и туризма, сообщила пресс-служба регионального министерства образования и науки

АСТРАХАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области в 2024 году направят грант в размере 70 млн рублей на поддержку развития кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Это позволит через два года подготовить более 500 специалистов сервиса и туризма, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства образования и науки.

"Регион стал победителем конкурса на предоставление субсидии из федерального бюджета на оказание господдержки развития образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы "Развитие образования" по направлению "Сервис и туризм". В рамках гранта регион в 2024 году получит 70 млн рублей для создания образовательного кластера СПО по отраслевому принципу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам реализации проекта на территории Астраханской области планируется подготовка более 500 специалистов по направлениям "Поварское и кондитерское дело", "Туризм и гостеприимство", "Товароведение и экспертиза товаров", "Операционная деятельность в логистике" и "Повар судовой". Грантополучателем выступает Астраханский государственный политехнический колледж.

"Объединение колледжей и техникумов для подготовки кадров отрасли сервиса и туризма, обновление их материально-технической базы позволит повысить качество подготовки специалистов этой отрасли и сократит срок обучения в рамках федерального проекта "Профессионалитет" до двух лет", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Астраханской области Егора Угарова.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.